POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.05.2020 für den Landkreis Peine.

Ermittlungserfolg der Polizei Edemissen/Wendeburg in Zusammenarbeit mit der Polizei Salzgitter. Polizei klärt 42 Einbruchsdiebstähle und Diebstähle sonstiger Art in Wendeburg auf.

Ergänzung zur ursprünglichen Pressemitteilung https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56519/4573421 vom 17.04.2020.

Die Polizei Edemissen konnte in den vergangenen Wochen einzelne Teile des sichergestellten Diebesgutes an Berechtigte wieder aushändigen. Leider beklagt jedoch die Polizei, dass noch ein Großteil des Diebesgutes, welches die Fläche von zwei Garagen belegt, noch nicht von den Geschädigten in Empfang genommen wurde. Es wäre sogar möglich, dass ein Fehlen dieser Gegenstände noch gar nicht festgestellt bzw. noch keine Anzeige erstattet wurde.

Daher bittet die Polizei ausdrücklich, sich unter der Telefonnummer 05176 97648-23 bei Herrn Jäger, Polizei Edemissen, telefonisch zu melden.

Seitens der Pressestelle wird gebeten, die Telefonnummer und den Namen von Herrn Jäger abzudrucken.

