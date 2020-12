Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Porsche 911 gestohlen - Ferrari beschädigt - VW Golf verschwunden

Mönchengladbach (ots)

Einen grauen Porsche 911 mit MG-Kennzeichen haben unbekannte Täter irgendwann zwischen dem 11. und dem 25. Dezember aus einer Tiefgarage in Waldhausen am Metzenweg gestohlen. Ein roter Ferrari, der ebenfalls in dieser Garage stand, wurde beschädigt. Türschloss und Lenkradschloss wurden aufgebrochen, der Motorraum geöffnet. Vermutlich hatten die Täter versucht, dieses Fahrzeug über die Batterie zu starten.

Ein grauer Pkw vom Typ VW Golf mit MG-Kennzeichen ist im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24. Dezember, 16 Uhr, und Freitag, 25. Dezember, 15 Uhr, in Hardterbroich-Pesch an der Johannesstraße verschwunden.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

