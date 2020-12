POL-MG: Sachbeschädigungen in Bettrath-Hoven: Kirche und Kreuz betroffen

Polizei Mönchengladbach

Mehrere Sachbeschädigungen im Stadtteil Bettrath-Hoven sind der Polizei am Montag, 28. Dezember, in den Vormittagstunden angezeigt worden.

Unbekannte Täter hatten ein Wegekreuz an der Ecke Am Woltershof / Hovener Kamp umgerissen. Die Kirche an der Hansastraße war von Farbschmierereien betroffen: Das Gebäude wurde ringsum mit grüner Farbe sowie am Hauptportal mit einem "Satan"-Schriftzug und einem Pentagramm besprüht. Gestelle von alten, defekten Puppenwagen landeten im Bereich Hovener Straße / Am Hommelsbach auf Stromleitungen.

Bereits in der Nacht zum Montag hatte es gegen 22.40 Uhr in Bettrath-Hoven einen Polizeieinsatz gegeben: Drei männliche Personen waren im Bereich der Straße Am Haus Lütz von einem Zeugen dabei beobachtet worden, wie sie sich zunächst an der Sicherungsvorrichtung eines Motorrollers und dann an der Tür eines Wohnmobils zu schaffen gemacht hatten. Offensichtlich handelte es sich um versuchte Diebstahlsdelikte. Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung trafen alarmierte Polizeibeamte auf der Hovener Straße auf drei männliche Personen im Alter von 18, 17 und 17 Jahren. Bei einer Durchsuchung entdeckten sie bei einem der beiden 17-Jährigen unter anderem ein Taschenmesser und einen Schraubendreher und stellten die Gegenstände sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Tatverdächtigen entlassen.

Die Ermittlungen in diesem Fall dauern an. Ebenso wird geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen den versuchten Diebstahlsdelikten und den Sachbeschädigungen bestehen könnte. Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

