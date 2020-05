Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: PKW prallte gegen Baum- Fahrer verschwunden

Friedrichsmoor (ots)

Auf der Landesstraße 92 bei Friedrichsmoor hat die Polizei am Donnerstagabend erfolglos nach einem Autofahrer gesucht, der mit seinem PKW gegen einen Baum geprallt und dann geflüchtet war. Das erheblich beschädigte Auto wurde von einem Zeugen gegen 19:40 Uhr an einer Einmündung in Tukhude entdeckt. Beide Airbags im Wagen hatten aufgrund des Aufpralls ausgelöst. Im Zuge der Suche nach dem noch unbekannten Fahrer hat die Polizei auch einen Fährtenhund zum Einsatz gebracht, der die Spur des Fahrers einige Hundert Meter verfolgen konnte. Im Ergebnis verlief die weitere Suche ohne Erfolg. Wie sich weiter herausstellte, ist der VW Passat nicht für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen. Am Fahrzeug waren gestohlene Kennzeichen angebracht und im Inneren des Autos entdeckte die Polizei zwei weitere entwendete Autokennzeichen sowie rauschgiftverdächtige Substanzen in geringen Mengen. Die Ermittlungen zu dem noch unbekannten Fahrer dauern an. Hinweis zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell