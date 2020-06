Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück: Sieben Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall

Bersenbrück (ots)

Gegen 06:55 Uhr ereignete sich am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall auf der Ankumer Straße (B 214) zwischen Bersenbrück und Ankum. Sieben Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Die 55-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr auf der Bundesstraße von Bersenbrück in Richtung Ankum. Im Ausgang einer langgezogenen Kurve kam die Frau aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Die 55-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste zwischenzeitlich reanimiert werden. Ein Rettungshubschrauber flog die Verletzte in ein Osnabrücker Krankenhaus. In dem Ford Transit, einem Schülertransport, befanden sich die 52-jährige Fahrzeugführerin und vier Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 11 und 18 Jahren. Alle Insassen wurden schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie wurden auf umliegende Krankenhäuser verteilt. Ein Unfallzeuge und Ersthelfer, 47 Jahre alt, erlitt einen Schock und musste ebenfalls stationär im Krankenhaus aufgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück beschlagnahmte die Unfallfahrzeuge und beauftragte einen Unfallgutachter. Die Fahrbahn musste von einem Unternehmen von Betriebsstoffen gereinigt werden. Bis 11:15 Uhr war die Bundesstraße im betroffenen Bereich voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell