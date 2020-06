Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte: Unfallflucht mit Lkw

Bohmte (ots)

Am Dienstagmittag kam es auf der Bremer Straße zu einer Unfallflucht durch den Fahrer oder die Fahrerin eines Sattelzuges. Der Lkw war gegen 12.30 Uhr in Richtung des Shared-Space-Bereiches unterwegs, streifte einen in Höhe des Alten Postweges auf dem Parkstreifen abgestellten grauen VW Caddy und fuhr danach weiter. An dem mit einem Container beladenen Sattelzug sollen sich Kennzeichen aus Herne (HER-?????) befunden haben. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Bohmter unter der Telefonnummer 05471/9710 entgegen.

