Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Radfahrer bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Wallenhorst (ots)

Ein 69 Jahre alter Radfahrer war am Montagabend (19 Uhr) auf der Osnabrücker Straße unterwegs und wollte nach links in den Hubertusring einbiegen. Dabei wurde er vermutlich von einem rechts vorbeifahrenden Bus touchiert, stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 69-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer, der den Unfall nach ersten Erkenntnissen nicht bemerkt hatte, setzte seine Fahrt fort. Ihm soll ein unbekannter Autofahrer gefolgt sein. Die Polizei in Wallenhorst bittet Zeugen des Unfalls, und insbesondere den Autofahrer, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05407/87190 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell