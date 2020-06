Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Ein Schwerverletzter nach Vorfahrtsverletzung

Bramsche (ots)

Gegen 15:15 Uhr ereignete sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall im Ortsteil Hesepe, unweit des Zuleiters. Ein 61-Jähriger beabsichtige aus der Rübenstraße kommend, nach links auf die Riester Straße in Richtung Rieste abzubiegen. Dabei übersah er in seinem Pkw mit Anhänger einen 37-Jährigen, der mit seinem Chevrolet auf der Riester Straße in Richtung Hesepe fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, der Chevrolet kam von der Straße ab und blieb im Straßengraben auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Der verunfallte Chevrolet musste aus dem Straßengraben geborgen werden. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

