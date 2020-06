Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Pizzeria

Osnabrück (ots)

An der Martinistraße Ecke Adolfstraße haben unbekannte Täter zwischen Sonntagabend und Dienstagmittag den Seiteneingang einer Pizzeria aufgehebelt. Der oder die Täter erhielten so Zugang zum Objekt, entwendeten allerdings nichts. Trotzdem entstand durch das Aufhebeln der Tür ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Wer Beobachtungen zu der Tat machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

