POL-GM: 240720-581: Mobile Beratungsstelle der Polizei - am kommenden Mittwoch in Radevormwald

Radevormwald (ots)

Am kommenden Mittwoch (29. Juli, 10 - 12 Uhr) ist unsere Beratungsstelle wieder mobil unterwegs. Auf dem Wochenmarkt in der Innenstadt (Marktplatz) geben Ihnen unsere Experten der Kriminalprävention Antworten zu all Ihren Fragen rund um Themengebiete wie beispielsweise Einbruchsschutz, Betrug und Trickdiebstahl, Internetkriminalität, häusliche Gewalt oder Stalking. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Fragen!

