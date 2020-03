Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Werkzeugmaschinen aus Peugeot gestohlen

Bergisch Gladbach (ots)

Aus einem Sonderfahrzeug der Marke Peugeot haben Unbekannte Werkzeugmaschinen gestohlen.

Das Firmen-Fahrzeug parkte zwischen dem 07.03. (06:00 Uhr) und dem 10.03. (06:50 Uhr) in Bockenberg an der Giselbertstraße. Unbekannte haben in dieser Zeit eine Türe des Boxer aufgebrochen und daraus verschiedene Werkzeugmaschinen gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegen. (gb)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell