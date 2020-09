Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen/Rheinisch-Bergischer Kreis - Die Polizei sucht Hinweise zu einer aufgefundenen Registrierkasse

Bild-Infos

Download

Rheinisch-Bergischer Kreis (ots)

In einem Waldstück bei Markusmühle, in Wermelskirchen-Dabringhausen, wurde am 4. Mai diesen Jahres von einem Finder eine Registrierkasse gefunden. Zwei Geldscheine und ein paar Cent-Münzen lagen in der Nähe der Fundsache und in der Kasse befand sich ein kleiner cremefarbener Gebetsbeutel.

Die Tasten der Kasse sind mit Beschriftungen versehen, die dafür sprechen, dass die Kasse in einem Geschäft, insbesondere einem Kiosk oder einer Bäckerei, verwendet wurde. Auf den Tasten steht zum Beispiel "Torten", "belegte Brötchen", "Waffel", "Frühstück", "Eier" und "Zeitungen".

Spuren brachialer Gewalt sind an der Kasse nicht festzustellen. Dennoch besteht der Verdacht, dass die Kasse möglicherweise aus einem Einbruch stammt.

Die bisherigen Ermittlungen sind ohne Ergebnis verlaufen. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen, um den Eigentümer der Kasse ausfindig zu machen. Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte unter Tel. 02202 205-0 an die Polizei. (ct)

Anlage: -1- Foto

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell