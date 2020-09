Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Diebe haben in Katterbach einen Tacho und am Bockenberg Werkzeug gestohlen.

Am Freitag (04.09.) wurde das Firmenfahrzeug Peugeot Boxer gegen 14:00 Uhr in der Giselbertstraße geparkt. Als der Fahrer am Montag (07.09.) gegen 07:30 Uhr wieder starten wollte, stellte er fest, dass Diebe die Hecktür aufgebrochen hatten. Aus dem Fahrzeug fehlte Werkzeug im Wert von mehreren tausend Euro.

In Katterbach wurde am Montagmorgen (07.09.) gegen 06:00 Uhr der Fahrer eines BMW 320i von Nachbarn darauf hingewiesen, dass an seinem Fahrzeug, das am Leuchter Gemark geparkt war, eine Scheibe eingeschlagen worden ist. Diebe hatten in der Nacht vom 06.09. (20:00 Uhr) ein Fenster zerstört und den Tachometer ausgebaut.

In beiden Fällen bittet die Polizei Zeugen, die etwas in Tatortnähe beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. (gb)

