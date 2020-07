Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unterschlagung einer Geldbörse

Uslar (ots)

37170 Uslar, Stiftstraße, REWE-Einkaufsmarkt

Samstag, 04.07.2020; 15:15 Uhr bis Samstag, 04.07.2020; 15:30 Uhr

USLAR (TH) Am Samstag, 04.07.2020, ist es in der Zeit von 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr, in dem REWE-Einkaufsmarkt in der Stiftstraße zu einer Unterschlagung einer Geldbörse gekommen. Ein 60-jähriger Bewohner eines Uslarer Ortsteiles hat während des Einkaufes seine Geldbörse verloren. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, bemerkte er das Fehlen der Geldbörse. Eine sofortige Absuche in dem Einkaufsmarkt führte nicht zum Auffinden der Geldbörse. Augenscheinlich hat ein bislang unbekannter Täter die Geldbörse im Einkaufsmarkt gefunden und behalten. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Uslar unter der Tel. 05571/92600-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell