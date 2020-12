Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Büro, Büro und Gaststätte als Tatorte

MönchengladbachMönchengladbach (ots)

Bei drei vollendeten Einbruchsdelikten waren zwei Büros und eine Gaststätte die Tatorte.

Irgendwann im Zeitraum zwischen Donnerstag, 24. Dezember, 5 Uhr, und Montag, 28. Dezember, 4 Uhr, sind unbekannte Täter in das Kellergeschoss eines Bürogebäudes in Rheydt an der Hauptstraße eingedrungen. Sie hatten gewaltsam über ein Fenster Zugang erlangt. Offensichtlich hatten sie es auf Elektroartikel abgesehen, die an verschiedenen Stellen zum Abtransport bereitgestellt wurden. Letztlich verschwand nach ersten Feststellungen ein Schlüssel.

Bei einem Einbruch in ein Büro im Stadtteil Flughafen an der Krefelder Straße haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Samstag, 26. Dezember, 16 Uhr, und Sonntag, 27. Dezember, 10.55 Uhr, Bargeld aus einer Kassette sowie mehrere Mobiltelefone gestohlen. Die Einbrecher hatten eine Scheibe eingeschlagen, um in den Gebäudekomplex zu gelangen, und eine verschlossene Tür eingetreten, um in das Büro zu kommen.

Eine Gaststätte im Stadtteil Hardterbroich-Pesch an der Johannesstraße haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag, 27. Dezember, kurz nach Mitternacht zu einem Tatort gemacht. Zunächst öffneten sie gewaltsam ein Fenster, dann brachen sie einen Geldspielautomaten auf und entkamen mit Bargeld als Beute. Einer der Täter sieht laut Zeugenaussage so aus: 20 bis 25 Jahre alt, schlanke, sportliche Statur, circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, südländisches Erscheinungsbild, dunkel gekleidet und mit einer Einwegmaske unterwegs.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Hinweise zu diesen Fällen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell