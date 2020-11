Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Festnahme nach Diebstahl

WinnweilerWinnweiler (ots)

Winnweiler (Donnersbergkreis) - Festnahme nach Diebstahl

In der Nacht vom 07.11.2020 auf den 08.11.2020 konnte die Polizei während der Streifenfahrt zwei Diebe auf frischer Tat stellen, die gerade an einem Einkaufsmarkt in Winnweiler die dortigen Einkaufskörbe stehlen wollten. Für den Abtransport der vielen Körbe im Gesamtwert von knapp 3500.- Euro wollten sie ihren Transporter benutzen. Die beiden Männer waren 19 und 25 Jahre alt und haben ihren Wohnsitz in Köln. Die Männer wurden festgenommen und durchsucht. Gegen sie wird ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kaiserslautern

Polizeiinspektion Rockenhausen

Telefon: 06361 / 917-0

E-Mail: pirockenhausen@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell