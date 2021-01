Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf real-Parkplatz

Bocholt (ots)

Bereits am Samstag kam es auf dem real-Parkplatz an der Welfenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht, die am Dienstagabend angezeigt wurde. Gegen 18 Uhr hatte die Geschädigte ihren Opel Astra abgestellt und war nach eigenen Angaben nur kurz einkaufen. Den Unfallschaden an der Fahrerseite ihres Pkws (ca. 3.500) Euro stellte sie erst später fest. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell