Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Pedelecfahrer bei Unfall verletzt

Raesfeld (ots)

Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Dienstag in Raesfeld bei einem Verkehrsunfall erlitten. Der 80-Jährige war gegen 10.15 Uhr von der Straße Hoher Weg kommend in den Kreisverkehr mit den Straßen Helweg und Vennekenweg eingefahren. Eine 56-jährige Raesfelderin fuhr gleichzeitig vom Helweg kommend in den Kreisverkehr ein und stieß mit dem Hamminkelner zusammen. Dieser stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, von wo ihn ein Rettungshubschrauber weiter in ein Klinikum transportierte. Lebensgefahr besteht nach dem derzeitigen Ermittlungsstand nicht.

