Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße: Viele Fahrzeugführer*innen missachteten Einbahnstraßenregelung

Neustadt/Weinstraße

Am 30.10.2020 im Zeitraum von 15:50 Uhr bis 16:50 Uhr wurde in der Branchweilerhofstraße in Neustadt/Weinstraße durch Beamte der Polizeiinspektion Neustadt die dortige Einbahnstraßenregelung kontrolliert. Aufgrund einer aktuellen Baustelle im Bereich der Branchweilerhofstraße zwischen der Adolf-Kolping-Straße und der Wilhelm-Leuschner-Straße können Fahrzeuge die Straße lediglich in östliche Richtung befahren. Im Rahmen der Kontrolle wurden 19 PKW-Fahrer*innen und 6 Fahrradfahrer*innen, welche in entgegengesetzter Richtung fuhren, kontrolliert und kostenpflichtig verwarnt. Die Verwarnung für Führer*innen von Kraftfahrtzeugen beläuft sich auf 25 Euro, die der Fahrradfahrer*innen beträgt 20 Euro. Da durch das entgegengesetzte Befahren der Einbahnstraße eine nicht unerheblich Gefahr für den Gegenverkehr entstehen kann, wird der Baustellenbereich und die Einbahnstraße weiterhin durch die Polizeiinspektion Neustadt/Wstr. überwacht.

