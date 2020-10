Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Hinterm Steuer eingeschlafen...

HasslochHassloch (ots)

...ist am Donnerstagabend (29. Oktober 2010, 22:10 Uhr) die Fahrerin eines BMW in der Neustadter Straße. In einem Kreisel sei das Auto zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen und habe dann auf der Fahrbahn ohne erkennbaren Grund angehalten, so eine Zeugin. Die verständigte Polizei fand eine Frau schlafend auf dem Fahrersitz des Wagens, auf dem Schoß eine angebrochene Weinflasche. Nach einer Weile gelang es die 40-Jährige aus dem Rhein-Pfals-Kreis aufzuwecken und einen Alkotest durchzuführen, der 2,37 Promille ergab. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo man ihr Blut entnahm. Den Führerschein kassierte die Polizei und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell