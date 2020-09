POL-HAM: Dieb beobachtet

Polizeipräsidium Hamm

Eine aufmerksame Zeugin bemerkte am Donnerstag, 24. September 2020, gegen 7.30 Uhr, an der Augustastraße einen Dieb. Die Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses beobachtete den Unbekannten dabei, wie dieser aus einer Garage ein Damenrad und Werkzeug entwendete. Anschließend legte er seine Beute in den Fahrradkorb und flüchtete in Richtung Viktoriastraße. Der Flüchtige ist zirka 30 Jahre alt, 1,85 Meter groß, hat eine stabile Statur und kurze, braune Haare. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine schwarze Hose. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(jb)

