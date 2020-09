Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Wohnungseinbruch

Hamm-Mitte (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Mittwoch, 23. September in eine Wohnung an der Heßlerstraße einzubrechen. Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses bemerkte gegen 14.20 Uhr einen unbekannten Mann im Treppenhaus und verwies ihn des Hauses. Erst später stellte er die Hebelmarken an der Wohnungstür fest. Der Unbekannte ist zirka 1,90 Meter groß und hat dunkle Haare. Er trug eine Atemschutzmaske, eine dunkle Jacke, eine Blue Jeans und eine schwarze Umhängetasche mit bunten Streifen am Rand. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

