Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Rollerfahrer fährt Seniorin über den Fuß und flüchtet

Hamm-Mitte (ots)

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin am Montag, 21. September, auf der Weststraße. Die 73-jährige Frau aus Hamm hielt sich gegen 16.30 Uhr in Höhe der Rossmann-Filiale auf, als ihr der Fahrer eines Kleinkraftrades über den Fuß fuhr.

Wenige Meter weiter stoppte er, unterhielt sich kurz mit einer Grupper Jugendlicher und flüchtete dann auf der Weststraße in Richtung Westentor.

Der Flüchtige, der keinen Helm trug, ist etwa 17 bis 18 Jahre alt, hat schwarze Haare und ein südländisches Erscheinungsbild. Er sprach türkisch und war mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Lederjacke mit einem Schriftzug auf dem Rücken bekleidet. Zudem trug er einen Mund-Nasen-Schutz.

Angehörige brachten die 73-Jährige anschließend in ein Krankenhaus, in dem sie stationär aufgenommen wurde. Die Polizei Hamm sucht nun den Fahrer des Kleinkraftrades (Roller oder Mofa) sowie Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise an 02381 916-0 oder an hinweise.hamm@polizei.nrw.de.(hei)

