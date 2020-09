Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Handtaschenraub- Rollerfahrer flüchtig

Hamm-Mitte (ots)

Einer 43-Jährigen wurde am Mittwoch, 23. September auf der Gustav-Heinemann-Straße von einem unbekannte Rollerfahrer die Handtasche geraubt. Gegen 22.35 Uhr war sie auf dem Gehweg der Gustav-Heinmann-Straße in Richtung Westring unterwegs. In Höhe der Poststraße fuhr ein Rollerfahrer an ihr vorbei und entriss ihr die Handtasche. Die Hammerin stürzte daraufhin und wurde leicht verletzt. Der Räuber flüchtete mit seinem blauen Motorroller weiter in Richtung Westentor und fuhr dann anschließend durch die Fußgängerzone in Richtung Bahnhof. Der Flüchtige ist hat eine dünne Statur. Er trug eine schwarze Jacke, eine Jeanshose und einen schwarzen Motorradhelm. Zeugen werden gebeten die Polizei Hamm unter 02381 916-0 anzurufen oder eine E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu schreiben.(jb)

