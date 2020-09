Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrraddieb beobachtet

Hamm-Uentrop (ots)

Einen Fahrraddieb beobachtete ein Zeuge am Mittwoch, 23. September, gegen 13.45 Uhr, auf einem Schulgelände an der Karl-Koßmann-Straße. Der Unbekannte versuchte das Fahrradschloss eines Mountainbikes mit einem Seitenschneider durchzutrennen. Als er den Zeugen bemerkte, flüchtete er in Richtung Ostwennemarstraße. Der Flüchtige ist zirka 30 Jahre alt, 1,80 Meter groß und hat eine schlanke Statur. Er trug eine blaue Jeanshose und eine blau/rote Basecap. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

