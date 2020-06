Polizei Bielefeld

POL-BI: Verletzter Radfahrer gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Schildesche - Beamte des Verkehrskommissariat 1 suchen einen Mann, der am Montag, den 08.06.2020, bei einem Unfall an der Beckhausstraße leicht verletzt wurde.

Eine 25-jährige Bielefelderin befuhr gegen 15:10 Uhr mit einem weißen Chevrolet die Beckhausstraße stadtauswärts. Nachdem sie den Verkehrskreisel Beckhausstraße/Brüggemannstraße passiert hatte, beabsichtigte sie, nach rechts in eine Einfahrt abzubiegen. Zuvor ließ sie einen Radfahrer vorbeifahren, der am auf dem rechten Gehweg in dieselbe Richtung fuhr. Als sie erneut anfuhr übersah sie einen zweiten Radfahrer, der sich von hinten genährt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer konnte einen Sturz verhindern. Jedoch erkannte die 25-Jährige, dass sich der Mann leicht am Arm verletzt hatte.

Dieser schimpfte nur kurz und setzte seine Fahrt in Richtung Bielefeld weiter fort. Der Radler war kräftig gebaut und hatte eine Glatze sowie eine dunkle Hautfarbe.

Die Ermittler bitten den Radfahrer, sich bei dem Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 zu melden.

