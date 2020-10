Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrolle im Schulbereich

Neustadt/WeinstraßeNeustadt/Weinstraße (ots)

Am 30.10.2020 von 07:45 Uhr bis 08:20 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Landwehrstraße überprüft. In dem dortigen Schulbereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Insgesamt waren im genannten Zeitraum 14 Autofahrer zu schnell, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 58 km/h.

