Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

RatzeburgRatzeburg (ots)

Gemeinsame Medien-Information der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

04. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 03.12.2020 - Bad Oldesloe

Am 03.12.2020, gegen 14.10 Uhr, ist es in der Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Renault-Fahrer die B 208 / Ratzeburger Straße in Bad Oldesloe in Richtung Ortsausgang zum Kreisverkehr zur BAB 1. Kurz vor diesem Kreisverkehr geriet der Renault Kangoo aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn.

Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Opel Mokka.

Dessen 71-jährige Fahrerin aus dem Oldesloer Umland zog sich bei dem Unfall schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrer des Kangoo sowie sein Beifahrer blieben unverletzt.

Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die B 208 für ca. eine Stunde gesperrt.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 12.000 Euro.

Dr. Ulla Hingts, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Sandra Kilian, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Sandra Kilian

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell