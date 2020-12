Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Ergebnis einer Verkehrskontrolle: Kein Führerschein, Pkw nicht versichert und abgemeldet sowie Betäubungsmittelkonsum

RatzeburgRatzeburg (ots)

Medien-Information 03. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 03.12.2020 - Ahrensburg

Am 03.12.2020, um 00:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeirevieres Ahrensburg einen auffällig langsam fahrenden Audi mit ausländischen Kennzeichen in der Fritz-Reuter-Straße in Ahrensburg.

Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des 36-jährigen Fahrers konnten Anzeichen für eine Einnahme von Betäubungsmittel festgestellt werden. Ein durchgeführter Drogenvortest ergab einen positiven Nachweis auf THC. Es wurde daraufhin die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Weitere Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die am Audi angebrachten Kennzeichen zu einem Toyota gehörten. Dieser war bereits seit Januar 2020 abgemeldet und ins Ausland exportiert worden. Der Audi selbst war ebenfalls seit Dezember 2019 abgemeldet und nicht wieder zugelassen worden.

Am Ende der Kontrolle gab der Fahrer freiwillig an, dass er keinen Führerschein besitzen würde.

Der Audi-Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Führen eines Kfz unter Betäubungsmittel verantworten.

Die Ermittlungen werden vom Polizeirevier Ahrensburg geführt.

