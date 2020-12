Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Pkw Aufbruch - Lenkrad, Airbag und Navigationsgerät gestohlen

RatzeburgRatzeburg (ots)

Medien-Information 03. Dezember 2020 | Kreis Stormarn - 01./02.12.2020 - Oststeinbek/Havighorst

In der Zeit vom 01.12.2020, 20:30 Uhr, zum 02.12.2020, 07:30 Uhr wurde ein 1er BMW in der Schuhmacherwiese in Oststeinbek, Ortsteil Havighorst, aufgebrochen.

Aus dem Fahrzeug wurde das Lenkrad samt Airbag, das Navigationsgerät sowie ein I-Drive Bedienelement entwendet. Der Wert des Stehlgutes wurde auf ca. 4500 Euro geschätzt.

Das Fahrzeug befand sich innerhalb der Tatzeit auf dem Grundstück des Geschädigten und war frei zugänglich. Wie die Täter das Fahrzeug geöffnet hatten, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unbekannt.

Wer kann Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit in der Nähe der Schuhmacherwiese machen? Hinweise bitte an die ermittelnde Kriminalpolizei Reinbek unter 040/727707-0.

