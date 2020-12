POL-RZ: 1. Meldung: Fliegerbombe bei Arbeiten am Bauprojekt "Elbterrassen" gefunden

Polizeidirektion Ratzeburg

Medien-Information 03. Dezember 2020 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 03.12.2020 - Geesthacht

Bei Bauarbeiten wurde am heutigen 03.12.2020, gegen 12:00 Uhr, in der Steinstraße in Geesthacht am Bauprojekt "Elbterrassen" ein verdächtiger Gegenstand gefunden. Die Arbeiten wurden vorsichtshalber eingestellt. Das Ordnungsamt Geesthacht und das Polizeirevier Geesthacht sind vor Ort. Der Kampfmittelräumdienst ist ebenfalls vor Ort und hat den Gegenstand als Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg identifiziert. Es geht zurzeit keine Gefahr von der Bombe aus. Eine Entschärfung ist für nächste Woche geplant. Der Fundort wird durch Polizeikräfte abgesperrt und die Bombe bis zur Entschärfung gesichert.

Es wird zeitnah nachberichtet.

