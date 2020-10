Polizei Gütersloh

POL-GT: Widerstand nach Fahrt unter Drogeneinfluss

Gütersloh (MS) - Im Rahmen einer Fahrzeugkontrolle trafen Beamte der Polizei Gütersloh am Donnerstagabend (29.10., 18.45 Uhr) auf der Marienfelder Straße einen 53-jährigen Gütersloher an, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sein Fahrzeug führte.

Der 53-Jährige befuhr die Marienfelder Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße als sein Fahrzeug der Streifenwagenbesatzung aufgrund eines defekten Rücklichtes auffiel. Infolgedessen wurde der Wagen angehalten und kontrolliert. Der Fahrer, der keinerlei Dokumente mit sich führte, wirkte desorientiert und es ergab sich der Eindruck, dass dieser erheblich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Dem 53-Jährigen sollte daraufhin eine Blutprobe entnommen werden. Bereits während der Fahrt zur Wache, kündigte er an, die Entnahme verweigern zu wollen. Vor Ort sperrte er sich erheblich gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte die Beamten zu schlagen und zu beißen. Die Blutentnahme erfolgte daher nach einer vorherigen Fixierung des 53-jährigen Güterslohers. Er wurde, nachdem er sich beruhigt hatte, entlassen und ihm wurde die Weiterfahrt bis zur Beendigung seines Rauschzustands untersagt. Der 53-jährige Gütersloher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und der Fahrt unter Drogeneinfluss verantworten.

