Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagabend (04.05.2021) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten kontrollierten den 36-Jährigen gegen 21.30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt und entdeckten in seinem Rucksack über 100 Gramm mutmaßliches Amphetamin. Außerdem hatte er vier hochwertige Sonnenbrillen dabei, die möglicherweise gestohlen wurden. Der Tatverdächtige wurde im Laufe des Mittwochs (05.05.2021) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls einem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte.

