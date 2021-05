Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Trickdiebe unterwegs - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Ost/-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (04.05.2021) an der Steubenstraße versucht, mit einem angeblich gefundenen Goldring bei einer 24 Jahre alten Frau Bargeld zu erbetteln. Der Mann sprach die junge Frau gegen 12.30 Uhr auf der Straße an und wollte ihr einen Goldring, den er kurz zuvor angeblich gefunden hatte, schenken. Dafür bat er um Geld für Essen. Als die 24-Jährige ablehnte und mit der Polizei drohte, ging der Mann weiter. Die Frau beschrieb ihn als südländisch, etwa 50 bis 60 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß mit kräftiger Statur und dickem Bauch. Er soll schwarze, kurze Haare und einen Dreitagebart haben. Er trug offenbar dunkle Kleidung und sprach deutsch mit Akzent. Am Montag (03.05.2021) versuchte ein Unbekannter mit demselben Trick an der Gammertinger Straße eine 66 Jahre alte Frau zu bestehlen. Der Täter sprach die Frau gegen 10.30 Uhr an und wollte ihr den angeblich gefundenen Ring an den Finger stecken. Dabei versuchte der dreiste Dieb, den echten Ring vom Finger der Frau zu ziehen. Nachdem dies scheiterte, bat der Mann um ebenfalls um Geld für Essen. Die 66-Jährige lehnte ab, woraufhin der Mann wegging. Sie beschrieb ihn als etwa 50 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß mit normaler Statur und südländischem Aussehen. Er soll deutsch mit Akzent gesprochen sowie schwarze, kurze Haare gehabt haben und eine helle Weste und eine helle Hose getragen haben. Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes an der Rembrandtstraße wollte ein Unbekannter am Montag gegen 11.40 Uhr einer 66 Jahre alten Frau einen angeblich gefundenen goldenen Ring verkaufen. Nachdem die Frau nicht näher darauf einging, entfernte sich der Mann. Er soll etwa 40 Jahre alt sein und ein osteuropäisches Aussehen haben. Seine Figur soll stämmig gewesen sein. Die Frau gab an, dass er schwarze Haare hatte und eine helle Hose sowie ein hellblaues Hemd getragen hat. An der Galileistraße versuchte ein Unbekannter am Montag, gegen 12.10 Uhr einer 96 Jahre alten Frau einen angeblich gefundenen Goldring an den Finger zu stecken. Nachdem dies nicht gelang, wollte der Unbekannte Geld von der Frau. Während die Seniorin in ihrer Tasche nach Bargeld suchte, stahl ihr der Unbekannte offenbar mehrere Schlüssel. Die Ermittlungen, insbesondere ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, dauern an. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass weitere Taten mit dieser Masche begangen werden. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Präventionstipps:

- Wenn Sie auf der Straße von fremden Personen angesprochen werden, die Ihnen angeblich gefunden Schmuck schenken wollen, lehnen Sie ab.

- Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Sie auf diese Weise angesprochen werden oder Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

- Fordern Sie die Personen auf, Abstand zu halten und machen Sie andere Passanten auf sich aufmerksam oder bitten Sie um Hilfe.

- Gehen Sie auf keine Geldforderungen ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell