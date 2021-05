Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach mutmaßlicher Bedrohung - 30-Jährigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (04.05.2021) an der Archivstraße einen 30 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der zuvor offenbar Drohungen gegen Familienangehörige ausgesprochen haben soll. Der 30-Jährige sprach gegen 15.30 Uhr die Drohungen telefonisch gegenüber einem Zeugen aus und begab sich in Richtung der Wohnung der Familie. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn gegen 16.30 Uhr auf dem Weg dorthin vorläufig fest. Die Ermittlungen dauern an.

