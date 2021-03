Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Rheine (ots)

Nach einem Vorfall vom Freitag (26.02.) im Bereich des Ems-Einkaufszentrums an der Lingener Straße/Franz-Kolck-Straße sucht die Polizei Zeugen. Ein 21-jähriger Rheinenser war am Freitag (26.02.) gegen 20:15 Uhr zu Fuß auf der Franz-Kolck-Straße unterwegs. Dort wurde er, eigenen Aussagen zufolge, plötzlich von zwei Männern verfolgt. Der 21-Jährige lief deshalb schneller und stolperte in Höhe der Lingener Straße. Die beiden Unbekannten traten daraufhin auf den am Boden liegenden Rheinenser ein. Als sich ein Pkw näherte, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten. Die beiden Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Sie sind männlich, beide etwa 17 bis 21 Jahre alt und ungefähr 1.75 Meter groß. Beide waren dunkel gekleidet und hatten schwarze, mittellange Haare, die einer von ihnen mit einem Seitenscheitel trug. Die beiden Männer werden als südländisch beschrieben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer am Freitag im Bereich des Ems-Einkaufszentrums verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zu den Unbekannten geben kann, wird gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

