POL-ST: Greven, Verkehrsunfall, Unfallbeteiligter gesucht

Greven (ots)

Am Freitag (26.02.2021), 10.15 Uhr, kam es auf der Saerbecker Straße auf Höhe der Sparkasse zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann aus Greven touchierte beim Ausparken einen geparkten schwarzen Pkw, möglicherweise einen SUV. Die Polizei hat die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall aufgenommen. Die Beamten suchen den Halter des schwarzen Pkws oder Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Greven, Telefon 02571/928- 4455.

