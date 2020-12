Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0842 --Ladendieb festgenommen--

BremenBremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Vor dem Steintor Zeit: 18.12.2020, 12:00 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei nahmen am Freitagmittag in der Östlichen Vorstadt einen 27-Jährigen Ladendieb fest. Er hatte versucht aus einer Drogerie mehrere Parfümflaschen zu entwenden.

Gegen 12:00 Uhr alarmierten Mitarbeiter eines Drogeriemarktes in der Straße Vor dem Steintor die Polizei, weil sie einen Ladendieb wiedererkannt hatten. Vor Ort sagte eine Angestellte gegenüber den Einsatzkräften, dass sich gerade ein Mann im Geschäft befände, der ein paar Tage zuvor schon Parfüm gestohlen hatte. Im Geschäft sahen die Polizisten, wie der 27-Jährige gerade Packungen mit Parfüm in eine Plastiktüte steckte. Sie konfrontierten ihn mit dem Vorwurf des Diebstahls, diesen gab der Mann auch zu. Aufgrund einer Vielzahl vorangegangener Taten fertigten die Einsatzkräfte eine Anzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls und nahmen ihn fest. Ein Haftrichter ordnete die Fortdauer der freiheitsentziehenden Maßnahmen an und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

