POL-HB: Nr.: 0840 --Polizei stellt mutmaßliche Fahrraddiebe

Ort: Bremen-Hemelingen, Nauheimer Straße Zeit: 20.12.2020, 02:45 Uhr

In Hemelingen brachen unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag eine Garage auf und entwendeten ein Fahrrad und ein E-Bike. Einsatzkräfte stellten in der Nähe zwei Männer im Alter von 20 und 22 Jahren.

Gegen 02:45 Uhr riefen Zeugen die Polizei über den Notruf, weil in der Nauheimer Straße eine Garage aufgebrochen worden war. Aus dieser hatten unbekannte Täter ein Fahrrad und ein E-Bike entwendet. Die alarmierten Einsatzkräfte entdeckten in der Nähe zwei Männer auf Fahrrädern, auf die die Täterbeschreibung passte. Als sie die Polizisten sahen, sprangen die beiden 20 und 22 Jahre alten Männer von den Fahrrädern und ließen diese auf einer Wiese fallen. Gegenüber den Polizisten machten sie widersprüchliche Angaben. Die Fahrräder wurden von den Einsatzkräften zunächst gesichert und auf die Wache gebracht. Gegen die beiden Männer fertigten sie Strafanzeigen wegen besonders schweren Diebstahls. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

