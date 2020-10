Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen

Landkreis Rottweil) Diebstahl aus Bauanhänger (05.10.2020)

Vöhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl, der im Zeitraum von Freitag, 15 Uhr, bis Montag, 7.30 Uhr, im Industriegebiet "Mühlbach" begangen wurde. Unbekannte gelangten auf ein Privatgelände einer Baufirma in der Dieselstraße. Hier brachen sie das Vorhängeschloss an einem Anhänger auf und entwendeten daraus einen Stampfer der Marke Bomaq und einen Trennschleifer der Marke Husquarna. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Sulz, Telefon 07454 92746, in Verbindung zu setzen.

