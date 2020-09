Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg von Freitag, 04.09.2020 bis Samstag, 05.09.2020

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person und Trunkenheit im Verkehr - Am Freitag, 04.09.2020, gegen 18:20 Uhr, kam eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Cloppenburg auf einen Auffahrunfall in der Abfahrt B72 / Alte Bundesstraße in Emstek zu. Ein 28-jähriger aus Cappeln fuhr mit seinem PKW Daimler auf den vor ihm fahrenden PKW Kia eines 49-jährigen aus Molbergen auf. Die 52-jährige Beifahrerin des Kia zog sich leichte Verletzungen zu und musste dem Krankenhaus zugeführt werden. Auch für den 28-jährigen Unfallverursacher endete die Fahrt im Krankenhaus, jedoch zu einer Blutentnahme, denn während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei ihm fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht / Zeugenaufruf - Am Freitag, 04.09.2020, in der Zeit von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr kam es in Cloppenburg, Cappelner Straße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes abgestellter PKW Dacia aus Cloppenburg wurde dort beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen PKW Ford Focus, gehandelt hatte. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Rufnummer 04471-1860-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

PHK'in Tesch, DSL'in

Telefon: 04471/1860-112

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell