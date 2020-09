Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für das PK Friesoythe

Cloppenburg/Vechta (ots)

Einbruch in einen Clubraum im Saterland:

In der Nacht vom Donnerstag, den 03.09.2020 auf Freitag, den 04.09.2020, kam es zu einem Einbruch in den Clubraum eines Motorsportvereins in der Moorgutstraße im Saterland.

Bislang unbekannte Täter hebelten dort eine Metalleingangstür auf und entwendeten Werkzeuge.

Hinweise nimmt die Polizeidienststelle in Friesoythe entgegen.

