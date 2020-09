Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren- Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Freitag, 04. September 2020, gegen 07.36 Uhr, kam es in der Emsteker Straße in Höhe der Husumer Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Transporter-Fahrer aus Esterwegen befuhr die Emsteker Straße in Richtung Schneiderkrug. Ein vor ihm fahrender 59-jähriger PKW-Fahrer aus Friesoythe beabsichtigte nach links in die Husumer Straße abzubiegen. Der 23-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf dem PKW auf. Der 59-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Der Gesamtschaden wird bislang auf 7000 Euro geschätzt.

