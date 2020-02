Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Alarmauslösung vertreibt Einbrecher

Mönchengladbach (ots)

Ein unbekannter Täter ist am vergangenen Montag, 24. Februar, morgens kurz vor 5 Uhr über ein Oberlicht in ein Gebäude in Holt an der Aachener Straße eingedrungen. Es wurde jedoch nichts entwendet oder zerstört; offenbar wurden auch keine Räume oder Schränke durchsucht.

Bei einer weiteren Nachschau fiel später ein geöffnetes Fenster auf.

Zu vermuten ist nach bisherigen Erkenntnissen, dass der Täter nach einer Alarmauslösung die Flucht durch dieses Fenster ergriffen hat.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

