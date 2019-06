Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Wohnwagen gestohlen; Ludwigsburg: Fahrradfahrer geht auf Fußgänger los

Ludwigsburg (ots)

Hemmingen: Wohnwagen gestohlen

Zwischen Mittwoch 18:00 Uhr und Donnerstag 16:00 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter einen Wohnwagen aus der Saarstraße in Hemmingen. Der Wohnanhänger im Wert von etwa 30.000 Euro war dort auf einem frei zugänglichen Firmengrundstück abgestellt. Mutmaßlich überwand der Unbekannte zunächst das Deichselschloss des Anhängers. Bevor er den Wohnwagen abtransportierte, brach der Täter ein Seitenfach auf, hievte enthaltene Camping-Möbel heraus und ließ sie zurück. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Fahrradfahrer geht auf Fußgänger los

Am Sonntagmittag, gegen 13:15 Uhr, kam es in der Gottlob-Molt-Straße im Ludwigsburger Westen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem noch unbekannten Fahrradfahrer und einem 41 Jahre alten Fußgänger. Der 41-Jährige hatte den Radler wohl daraufhin gewiesen, dass er nicht auf dem Gehweg fahren dürfe. Der Fahrradfahrer fühlte sich durch die Aussage vermutlich angegriffen und schlug den Fußgänger mehrmals mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser zu Boden stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Täter, der anschließend in unbekannte Richtung davon fuhr, soll zwischen 50 und 55 Jahren alt und etwa 175 cm groß sein, eine kräftige Statur und kurze graumelierte Haare sowie einem Dreitagebart haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell