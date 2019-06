POL-LB: Jettingen: 31-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer; Herrenberg: Kiosk aufgebrochen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Jettingen: 31-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer; Herrenberg: Kiosk aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Jettingen: 31-jähriger Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Am Sonntag ereignete sich gegen 14.20 Uhr auf einem Feldweg, der parallel zur Mötzinger Straße zwischen Mötzingen und Unterjettingen verläuft ein Unfall, bei dem ein 31 Jahre alter Radfahrer schwer verletzt wurde. Aus bislang noch ungeklärter Ursache stürzte der Radler, der einen Helm trug, während seiner Fahrt in Richtung Unterjettingen auf dem abschüssig verlaufenden Weg. Er musste anschließend von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gelflogen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 750 Euro.

Herrenberg: Kiosk aufgebrochen

Mit Bargeld in vierstelliger Höhe und einem Laptop machten sich noch unbekannte Täter aus dem Staub, die zwischen Samstag 21.00 Uhr und Sonntag 08.45 Uhr in einen Kiosk einer Freizeitanlage im Bereich der Hildrizhauser Straße in Herrenberg einbrachen. Die Unbekannten rissen zunächst mit brachialer Gewalt den Bretterverschlag herunter, so dass sie ein dahinter liegendes Fenster erreichen konnten. Den herunter gelassenen Rollladen hebelten sie aus der Führungsschiene und brachen dann das Fenster auf. Die Einbrecher stiegen schließlich in den Kiosk ein und durchsuchten diesen, wobei sie auch eine Tür im Obergeschoss gewaltsam öffneten. Der hinterlassene Sachschaden wird derzeit auf rund 4.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, in Verbindung zu setzen.

