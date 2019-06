Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfall in Aidlingen

Ludwigsburg (ots)

Aidlingen-Dachtel: Unfall mit einem schwerverletzten Radfahrer

Am Sonntag gegen 18.00 Uhr ereignete sich auf einer Gemeindeverbindungsstraße zwischen Dachtel und der Haselstaller Höfe im Gewann "Neue Welt" ein Unfall zwischen einem Traktor und einem Radfahrer, der durch die Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 28-jährige Radfahrer den geschotterten Feldweg von Gechingen kommend in Richtung Deckenpfronn und kollidierte im Kreuzungsbereich mit einem von rechts kommenden 55-jährigen Traktorfahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Am Einsatzort befanden sich vier Einsatzfahrzeuge der Polizei, ein RTW mit einem Notarzt und ein Rettungshubschrauber. Die Unfallaufnahme wurde von der Verkehrspolizei Ludwigsburg übernommen.

