POL-LB: Verkehrsunfälle auf der BAB 81 und BAB 8

Verkehrsunfall auf der A81/ Höhe Engelbergtunnel

Drei beschädigte Fahrzeuge und 12.000 EUR Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstag den 01.06.2019 gegen 13:00 Uhr, auf der Bundesautobahn 81 ereignete. Unmittelbar nach dem Engelbergtunnel in Fahrtrichtung Stuttgart übersah eine 25-Jährige Golffahrerin den vor ihr verkehrsbedingt haltenden VW-Passat und fuhr auf diesen auf. Hierbei wurde der Passat, der 35-Jährigen Fahrerin auf den vor ihr haltenden VW Golf aufgeschoben. Da der VW Passat sowie der VW Golf der Unfallverursacherin aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Keiner der Beteiligten wurde verletzt.

Gem. Leinfelden-Echterdingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag um 11.20 Uhr kam es auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München im Ausfahrtsbereich der Anschlussstelle Flughafen/Messe zu einem Verkehrsunfall. Hierbei befuhr der 36-jährige Lenker eines Pkw Toyota Avensis die Parallelfahrbahn nach der Ausfahrt in Richtung Messegelände. Da der Verkehr aufgrund einer roten Ampel vor dem Fahrbahnteiler zur Messe stockte, konnte er nicht mehr rechtzeitig vor dem am Stauende stehenden Pkw VW Bora, an dessen Steuer ein 21-jähriger Fahrer saß, abbremsen. Auch ein Ausweichmanöver des Toyotas nach rechts konnte die Kollision nicht mehr verhindern, sodass er sowohl seitlich mit dem VW zusammenstieß und zusätzlich noch die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand in Mitleidenschaft zog. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 13.000.- Euro

