Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Einbruch in Holzgerlingen; Verkehrsunfälle in Herrenberg, Leonberg und Aidlingen

Ludwigsburg (ots)

Holzgerlingen, Kreis Böblingen - Einbruch in Wohnhaus

Trotz Anwesenheit der Hausbewohner verschaffte sich Sonntagnacht, gegen Mitternacht, ein bislang unbekannte Täter, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Holzgerlingen. Vermutlich über eine angestellte Leiter gelangte der Täter ins Obergeschoss des Wohnhauses. Dort erbeutete er Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Aufgrund eines Bewegungsmelders werden die Hausbewohner aufmerksam auf den ungebetenen Gast, woraufhin dieser fluchtartig das Weite sucht. Der schwarz bekleidete Täter konnte als männlich, etwa 30 Jahre alt und 180 cm groß beschrieben werden. Das Polizeirevier Böblingen fahndete mit drei Streifen und einem Polizeihund nach dem Täter. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Polizeiposten Holzgerlingen.

Herrenberg: Verkehrsunfall aufgrund blendender Sonne

Am Samstag, 01.06.2019, um 08.40 Uhr befuhr eine 48jährige Ford-Lenkerin die Rheinstraße und wollte nach links in die Sulmstraße einbiegen. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie eine entgegenkommende 47jährige Opel-Lenkerin und kollidierte fast frontal mit dieser. Beide Fahrzeuglenkerinnen wurden nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtschaden von etwa 11000 Euro und mussten abgeschleppt werden. Zum Abstreuen diverser Betriebsflüssigkeiten war die Feuerwehr mit 1 Fahrzeug und 7 Mann vor Ort.

Leonberg: Verkehrsunfallflucht/ Zeugenaufruf

Am Samstag, 01.06.19, zwischen 08 Uhr und 08.20 Uhr parkte der Geschädigte seinen PKW VW Up auf dem Kauflandparkplatz in der zweiten Parkreihe neben dem Eingang auf der rechten Seite. Als der Geschädigte zu seinem PKW VW zurückkommt, wird er von einer unbekannten Person angesprochen, die ihm mitteilt, dass sein Fahrzeug beschädigt wurde. Ein bislang unbekannter PKW -Lenker hat beim Ein- bzw. Ausparken den PKW VW an der vorderen rechten Stoßfängerseite beschädigt und entfernte sich dann von der Unfallstelle. Der Schaden an dem geparkten PKW VW beträgt etwa 1300 Euro, über den Schaden beim unbekannten Verursacher ist nichts bekannt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, insbesondere derjenige, der den Geschädigten angesprochen hatte, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Telefon 07152 605-0, in Verbindung zu setzen.

