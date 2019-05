Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Brand in Werkhalle;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Brand in Werkhalle

Breidenbach: Zu einem Brand in der Werkhalle einer Firma kam es am späten Donnerstagnachmittag, 16. Mai in der Buderusstraße. Nach den vorliegenden Erkenntnissen geriet eine Fertigungsanlage zur Herstellung von Kernen aus Formsand in Brand. Das Feuer griff anschließend auf die Deckenkonstruktion der Halle über. Ein Feuerwehrmann erlitt eine leichte Verletzung, die vom Rettungsdienst vor Ort behandelt wurde. Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. Die Werksfeuerwehr wurde bei der Brandbekämpfung durch weitere Wehren aus Biedenkopf und den Ortsteilen unterstützt. Die Polizei veranlasste vorsorglich eine Rundfunkwarnmeldung. Schadstoffmessungen der Feuerwehr verliefen negativ. Brandermittler der Kriminalpolizei untersuchten den Ort des Geschehens am Freitagvormittag. Die Spezialisten der Polizei schließen nach der Untersuchung ein vorsätzliches oder fahrlässiges Handeln aus. Vielmehr ist ein technischer Defekt an einem Schaltkasten wahrscheinlich. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit keine belastbaren Angaben machen.

